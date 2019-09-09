09 Eylül 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir derbiyi kazandı

Başakşehir derbiyi kazandı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ekiplerinden , hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi hakem üçlüsü görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, müsabakaya , Caicara, Skrtel, Epureanu, Uğur Uçar, , , Gulbrandsen, Aleksic, , ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi İstanbulspor ise , , , Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, , Cajic, İbrahim Yılmaz ilk 11'i ile başladı.

37. dakikada öne geçti. Muhammed Demirci'nin hatalı pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Aleksic'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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