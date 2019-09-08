"Üst sıralara çıkmak için oynayacağız"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.
Sezon başı kampına birçok oyuncudan yoksun gittiklerini ifade eden Buruk, "Hem savunma hem de forvet anlamında transferlerimiz oldu. Asıl lig başladıktan sonra ihtiyacımız olan bölgelerde değişikliğe gittik. Son gün yaptığımız takviyelerle kadromuzu tamamladık. Şu an daha güvenli, oturmuş ve tecrübe anlamında bu ligi iyi bilen oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduk. Yaptığımız transferle daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Epureanu da sakatlıktan döndü. Bizim için yeni transfer olmuş sayılır. Değerli önemli oyuncuların olduğu iyi kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Sivasspor maçıyla birlikte tekrardan üst sıralara çıkmak için oynayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı."HAZIRLIK KARŞILAŞMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"
İstanbulspor'u 1-0 yendikleri hazırlık müsabakasını da değerlendiren Buruk, "Hazırlık karşılaşması bizim için çok önemliydi. Sezon öncesi kampına katılamayan yeni transferimiz ve maç eksiği olan oyuncularımızı oynattık. Hafta içi de ağır antrenmanlar yapmıştık. Hazırlık maçı olmasına rağmen oyuncularımız ilk yarıda çok doğru oynadı. İlk yarıda daha istediklerimizi yaptık. İkinci yarı çok fazla oyuncu değişikliği yaptık. Karşılaşmanın, hafta sonu oynayacağımız lig maçı için oyuncularımızı değerlendirme adına çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
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