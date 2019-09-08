08 Eylül 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

"Üst sıralara çıkmak için oynayacağız"

Üst sıralara çıkmak için oynayacağız
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , 'in 4. haftasında Demir Grup ile oynayacakları maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Buruk, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'u 1-0 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başı kampına birçok oyuncudan yoksun gittiklerini ifade eden Buruk, "Hem savunma hem de forvet anlamında transferlerimiz oldu. Asıl lig başladıktan sonra ihtiyacımız olan bölgelerde değişikliğe gittik. Son gün yaptığımız takviyelerle kadromuzu tamamladık. Şu an daha güvenli, oturmuş ve tecrübe anlamında bu ligi iyi bilen oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduk. Yaptığımız transferle daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Epureanu da sakatlıktan döndü. Bizim için yeni olmuş sayılır. Değerli önemli oyuncuların olduğu iyi kadro kurduğumuzu düşünüyorum. maçıyla birlikte tekrardan üst sıralara çıkmak için oynayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIK KARŞILAŞMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İstanbulspor'u 1-0 yendikleri hazırlık müsabakasını da değerlendiren Buruk, "Hazırlık karşılaşması bizim için çok önemliydi. Sezon öncesi kampına katılamayan yeni transferimiz ve maç eksiği olan oyuncularımızı oynattık. Hafta içi de ağır antrenmanlar yapmıştık. Hazırlık maçı olmasına rağmen oyuncularımız ilk yarıda çok doğru oynadı. İlk yarıda daha istediklerimizi yaptık. İkinci yarı çok fazla oyuncu değişikliği yaptık. Karşılaşmanın, hafta sonu oynayacağımız lig maçı için oyuncularımızı değerlendirme adına çok önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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