"Başakşehir'e katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım"
Medipol Başakşehir'in yeni transferi kaleci Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertli takıma katkı yapmak istediğini söyledi.
Başkan Göksel Gümüşdağ'a kendisini transfer ettiği için teşekkür eden genç kaleci, "Gerçekten beni son dakikaya kadar takımına almak istedi. Ben 12 senedir Bursaspor'da oynuyordum. Bu benim ilk transferim. İlk başta tuhaf oldum çünkü ailemden, yuvamdan ayrıldım. Ama her gidişin bir güzelliği vardır. İnşallah bu sene Başakşehir ile geçen sezondan yarım kalan bir işi tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'la daha önce Bursaspor'da birlikte oynadıklarını hatırlatan Muhammed, şunları kaydetti:
"Mert ağabeyle Bursaspor'da da beraber çalıştık. Volkan ağabeyi de milli takımlardan tanıyorum. Çok iyi niyetli ve güzel kalpli insanlar. Onlardan tecrübe kazanırsam ne mutlu bana. Bazı şeyleri başarmak istiyorum, inşallah devamı gelir. Başakşehir'i kendime uygun gördüğüm için seçtim. Onların beni istemesine de mutlu oldum. Onlar istedi, ben de istedim. Başakşehir'e katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım."
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