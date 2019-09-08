08 Eylül 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

"Başakşehir'e katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım"

Elimden ne geliyorsa yapacağım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Medipol 'in yeni transferi kaleci Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertli takıma katkı yapmak istediğini söyledi.

Şengezer, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'u 1-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan 'a kendisini ettiği için teşekkür eden genç kaleci, "Gerçekten beni son dakikaya kadar takımına almak istedi. Ben 12 senedir 'da oynuyordum. Bu benim ilk transferim. İlk başta tuhaf oldum çünkü ailemden, yuvamdan ayrıldım. Ama her gidişin bir güzelliği vardır. İnşallah bu sene ile geçen sezondan yarım kalan bir işi tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi 'la daha önce Bursaspor'da birlikte oynadıklarını hatırlatan Muhammed, şunları kaydetti:

"Mert ağabeyle Bursaspor'da da beraber çalıştık. Volkan ağabeyi de milli takımlardan tanıyorum. Çok iyi niyetli ve güzel kalpli insanlar. Onlardan tecrübe kazanırsam ne mutlu bana. Bazı şeyleri başarmak istiyorum, inşallah devamı gelir. Başakşehir'i kendime uygun gördüğüm için seçtim. Onların beni istemesine de mutlu oldum. Onlar istedi, ben de istedim. Başakşehir'e katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım."

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