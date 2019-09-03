03 Eylül 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Berkay Özcan Başakşehir'de
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 Giriş Tarihi: 03.09.2019
Medipol Başakşehir, Hamburg forması giyen Berkay Özcan'ı kadrosuna kattı.
Adı G.Saray ve Beşiktaş'la da anılan 21 yaşındaki on numaranın 1 yıllığına kiralandığı bildirildi. Gurbetçi oyuncunun satın alma opsiyonunun da Başakşehir'de olduğu belirtildi. Berkay geçen sezon 20 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"