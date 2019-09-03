03 Eylül 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Berkay Özcan Başakşehir'de

Berkay Özcan Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 Giriş Tarihi: 03.09.2019

Medipol , Hamburg forması giyen 'ı kadrosuna kattı.

Adı G.Saray ve 'la da anılan 21 yaşındaki on numaranın 1 yıllığına kiralandığı bildirildi. Gurbetçi oyuncunun satın alma opsiyonunun da 'de olduğu belirtildi. Berkay geçen sezon 20 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.
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