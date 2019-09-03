03 Eylül 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den üç imza

Başakşehir'den üç imza
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Başakşehir, transferin son gününde 'dan kadrosuna kattığı üç oyuncu ile sözleşme imzaladı. ile 5, ile 3 yıllık sözleşme imzalayan turuncu-lacivertli ekip, 'ın sözleşmesi hakkında ise bilgi paylaşmadı.

, 'dan , ve ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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Medipol Başakşehir Başkanı transferlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak'ı etmiş bulunuyoruz. Üç genç futbolcumuzun da çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği, benim için ayrı önemi ve değeri olan 'nın Zafer Mahallesi'nden olmaları, bu transferleri şahsım adına ayrıca anlamlı kılıyor. Bu vesileyle başta Zafer Mahallesi sakinlerine, Büyük Bursa taraftarına selamlarımı ileterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Bursaspor Başkanı Sayın 'a teşekkür eder, Bursaspor'u en kısa sürede yeniden 'de görmeyi temenni ederim."



Kaynak: DHA
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