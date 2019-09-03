Başakşehir'den üç imza

Başakşehir, transferin son gününde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı üç oyuncu ile sözleşme imzaladı. Muhammet Şengezer ile 5, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 yıllık sözleşme imzalayan turuncu-lacivertli ekip, Emir Şenocak'ın sözleşmesi hakkında ise bilgi paylaşmadı.

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÇOCUKLUĞUMUN GEÇTİĞİ ZAFER MAHALLESİ'NDEN ÜÇ İSİM ALDIK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transferlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak'ı transfer etmiş bulunuyoruz. Üç genç futbolcumuzun da çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği, benim için ayrı önemi ve değeri olan Bursa'nın Zafer Mahallesi'nden olmaları, bu transferleri şahsım adına ayrıca anlamlı kılıyor. Bu vesileyle başta Zafer Mahallesi sakinlerine, Büyük Bursa taraftarına selamlarımı ileterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Bursaspor Başkanı Sayın Mesut Mestan'a teşekkür eder, Bursaspor'u en kısa sürede yeniden Süper Lig'de görmeyi temenni ederim."