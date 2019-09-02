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Martin Skrtel Başakşehir'de
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019
Medipol Başakşehir, Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'i kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli stoper Martin Skrtel'i kadrosuna kattı.
Transferin son gününde Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel'i kadrosuna kattı. Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.
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