02 Eylül 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Martin Skrtel Başakşehir'de

Martin Skrtel Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 Giriş Tarihi: 02.09.2019

Medipol , Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu 'i kadrosuna kattı.

Medipol , Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli stoper 'i kadrosuna kattı.

Transferin son gününde Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel'i kadrosuna kattı. Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.

Atalanta'da Skrtel gitti Kjaer geldi haberin devamı

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