01 Eylül 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

"Milli maç arasına galibiyetle girmek önemliydi"

Milli araya galibiyetle girmek önemliydi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 01.09.2019

'in 3. haftasında deplasmanda ’ni 2-1 yenen 'in teknik direktörü , çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok zor, kritik bir gündü. arasına kazanarak girmek çok önemliydi. Milli maç arasından sonra çok daha güçlü bir takım olacağız. Kritik günü kazanarak geçtiğimiz için öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, şunları kaydetti:

"Öz güven eksikliğini yenmek istiyorduk. Maça çok iyi başladık, ilk 10-15 dakika çok iyi oynadık. 'nin golü geldikten sonra biraz düşüşe girdik. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle giren oyuncular, hücum anlamında bizi rakip kaleye çok fazla götürdü. Gole çok yaklaştık. Önce penaltı, daha sonra Visca'nın attığı golle maçı 2-1 lehimize çevirdik."








Kaynak: AA
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