31 Ağustos 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir başkent deplasmanında

Medipol Başakşehir başkent deplasmanında
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 31.08.2019

'de 3. hafta mücadelesinde , yarın deplasmanda 'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem düdük çalacak.

, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda 'a 3-0, ikinci haftada da sahasında 'ye 2-1 yenildi. İlk iki haftada ve Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan 'nin de bu mücadele öncesinde puanı bulunmuyor.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Gael Clichy bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in de Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor.

ekibinde, uzun süredir sahalardan uzak kalan da başkent deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda, cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise forma giyebilecek.


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