27 Ağustos 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Futbol Takımı, 'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

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