26 Ağustos 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu! Herkes Galatasaray derken...

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu! Herkes G.Saray derken...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Son olarak forması giyen ve geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımla sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'ın yeni adresi belli oldu. Adı ve ile anılan tecrübeli futbolcu, ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

Son olarak sahasında konuk ettiği 'ye 2-1 mağlup olan 'de çalışmaları devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, son olarak Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya vardı. Adı ve ile anılan tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla anlaştığı iddia edilmişti.

Başakşehir'in, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra ekibine imza atacağı belirtildi.

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