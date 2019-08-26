26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu! Herkes Galatasaray derken...
Giriş Tarihi: 26.08.2019
Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımla sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu. Adı Galatasaray ve Celta Vigo ile anılan tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Son olarak sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, son olarak Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı. Adı Galatasaray ve Celta Vigo ile anılan tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla anlaştığı iddia edilmişti.
Başakşehir'in, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptığı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.
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