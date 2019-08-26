Mehmet Topal resmen Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın transferini resmen açıladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Mehmet Topal'ın imza töreninde Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt de yer aldı.
GÜMÜŞDAĞ: TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ OYUNCULARDAN BİRİ
İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Fenerbahçe'den ayrıldığı 26 Haziran tarihinden sonra çok sayıda kulüpten teklif alan Mehmet Topal'ın seçimi, Başakşehir oldu. Milli futbolcu; Newcastle United, Espanyol, Real Betis, Zenit, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri uzun süre düşünürken, özellikle son haftalarda çok ısrarlı davranan Başakşehir'i tercih etti.
Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, Milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Türk futbolunun en saygın futbolcularından biri olan ve taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Mehmet Topal'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
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