23 Ağustos 2019, Cuma
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Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına hazır
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
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