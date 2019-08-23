23 Ağustos 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçına hazır

Başakşehir Fenerbahçe maçına hazır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 23.08.2019

Futbol Takımı, 'in 2. haftasında yarın 'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.


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