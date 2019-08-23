23 Ağustos 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci'nin hedefi Avrupa'da futbol oynamak

İrfan Can Kahveci hedefini açıkladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 23.08.2019

'in sözleşmesini uzattığı , turuncu-lacivertli takımdaki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra yurt dışına olmak istediğini söyledi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan İrfan Can, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu açıkladı.

ekibiyle sözleşmesini Mayıs 2024'e kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu aktaran İrfan, "Buradaki hedeflerim daha bitmedi. İnşallah buradaki hedefimi tamamlamak istiyorum. Sonraki hedefim yurt dışına olmak. Öncelikle burada başarılı olmak istiyorum. Çünkü bu kulüp açıldığından beri çok üstüne koyarak devam etti. Ben de buna katkı sağlamaya çalıştım. Bu kulüp sayesinde de milli takımda oynamaya başladım. İnşallah hedefim Avrupa Şampiyonası'nda başarılı şekilde ülkemi temsil etmek, sonrasında da yurt dışına transfer olup orada daha büyük başarılara imza atmak." ifadelerini kullandı.

'in üzerinde büyük emeği bulunduğunun altını çizen İrfan Can, "Bu kulüpte bir aile ortamı var. Burada müthiş şeyler yaşadım, inşallah bu sene de şampiyon olmak istiyorum. Çünkü bu duyguyu yaşamak istiyorum. Sonrasında geleceğe yönelik hedeflerimi de gerçekleştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Başakşehir İrfan Can'ın sözleşmesini uzattı



Kaynak: AA
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