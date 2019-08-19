19 Ağustos 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de İrfan Can Fenerbahçe maçında yok!

İrfan Can Fenerbahçe maçında yok!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Geçtiğimiz sezonu görmeden tamamlayan , 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. deplasmanında 3 puan bırakan temsilcisinde , gördüğü kırımızı kart ile maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan ön eleme maçında da kırımızı kart gören İrfan, 11 gün arayla ikinci kez kızardı.

Geçtiğimiz sezonu görmeden tamamlayan , 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. deplasmanında 3 puan bırakan temsilcisinde , gördüğü kırımızı kart ile maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan ön eleme maçında da kırımızı kart gören İrfan, 11 gün arayla ikinci kez kızardı.
Medipol Başakşehir, 'in ilk haftasında deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde, giden üç puanın yanında takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartla oyun dışında kalması da canları sıktı. Başarılı futbolcu, gördüğü kart sebebiyle Başakşehir'in önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde de forma giyemeyecek.

36 hafta sonra kızardı
Geçtiğimiz sezon ligde ile birlikte ligde kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. Dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında turuncu-lacivertli futbolcu İrfan Can, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu kartla birlikte Başakşehir'den bir futbolcu, tam 36 hafta sonra kırmızı ile cezalandırılmış oldu.
Medipol Başakşehir'de en son 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren mücadelesinde Mossoro ve Arda söz konusu sebeple oyundan ihraç edilmişti.

İrfan'dan 11 gün arayla iki kırmızı
Başakşehir'in 24 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci, takımıyla 11 gün arayla çıktığı iki resmi müsabakada da kırmızı kart gördü. İrfan, 7 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda turuncu-lacivertlilerin, sahasında Oympiakos'a 1-0 kaybettiği mücadelenin 80. dakikasında hakem Orel Girenfeld'den ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.
Bu karşılaşmanın üstünden henüz 11 gün geçmesinin ardından yetenekli futbolcu, bu sefer de Başakşehir adına ligin ilk maçı olan Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kart gördü. İrfan Can, 67. dakikada karşısında olduğu gibi çift sonucu kırmızıyla takımını bir kişi eksik bıraktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir Malatya'da dağıldı Başakşehir Malatya'da dağıldı
Okan Buruk'tan kırmızı kart isyanı Okan Buruk'tan kırmızı kart isyanı
Okan Buruk'tan kırmızı kart isyanı Okan Buruk'tan kırmızı kart isyanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör