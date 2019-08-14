14 Ağustos 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir lige döndü

Medipol Başakşehir lige döndü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 'ın takımına elenen , 'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

3. 'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ile pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın geniş alan oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlığı geçen 'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.

, maçının hazırlıklarını yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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