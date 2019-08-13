13 Ağustos 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Tur zamanı

Tur zamanı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.

Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.

BEŞ KRİTİK EKSİK
İlk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Cezalı İrfan ile Chedjou ve tedavileri süren Epureanu, Mahmut ile Gökhan maçta oynamayacak

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in teknik direktörü 1, Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı. İki isim de maçın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
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