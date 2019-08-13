13 Ağustos 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
BEŞ KRİTİK EKSİK
İlk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Cezalı İrfan ile Chedjou ve tedavileri süren Epureanu, Mahmut ile Gökhan maçta oynamayacak
OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 1, Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı. İki isim de maçın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Tur zamanı
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.
Şamopiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.
BEŞ KRİTİK EKSİK
İlk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Cezalı İrfan ile Chedjou ve tedavileri süren Epureanu, Mahmut ile Gökhan maçta oynamayacak
OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 1, Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı. İki isim de maçın ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"