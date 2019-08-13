Başakşehir'in Olympiakos maçı 11'i belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Olympiakos mücadele edecek. İlk maçtaki 1-0'lık dezantavaja rağmen tur hesapları yapan temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, rövanş maçında rakibine konuk olacak. Kritik mücadelenin 11'leri belli oldu.
OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Attamah, Azubuike, Visca, Elia, Robinho, Crivelli.
OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Başakşehir maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Mücadele Olympiakos - Başakşehir maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.
TUR HESAPLARI
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.
Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
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