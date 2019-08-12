12 Ağustos 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

UEFA, Okan Buruk'a 1 Chedjou'ya 2 maç ceza verdi

Okan Buruk'a 1 Chedjou'ya 2 maç ceza
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 12.08.2019

, 'in teknik direktörü 'a 1; futbolcu 'ya ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'ya maç görevlisine küfürlü bir dil kullanılması sebebiyle, 'a ise hakem emirlerine uyulmaması dolayısıyla ceza verildiği aktarıldı. UEFA ayrıca 'e, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 5 bin 250 Euro para cezası verildiğini de bildirdi.



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