12 Ağustos 2019, Pazartesi
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UEFA, Okan Buruk'a 1 Chedjou'ya 2 maç ceza verdi
Giriş Tarihi: 12.08.2019
UEFA, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk'a 1; futbolcu Aurelien Chedjou'ya ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Aurelien Chedjou'ya maç görevlisine küfürlü bir dil kullanılması sebebiyle, Okan Buruk'a ise hakem emirlerine uyulmaması dolayısıyla ceza verildiği aktarıldı. UEFA ayrıca Medipol Başakşehir'e, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 5 bin 250 Euro para cezası verildiğini de bildirdi.
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