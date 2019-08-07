Yen şu komşu’yu

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Olympiakos’u ağırlayacak. 13 Ağustos’taki rövanş öncesinde avantaj arayan temsilcimizde Epureanu dışında eksik yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, bugün Olympiakos'u konuk ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Avrupa arenasındaki 19. maçına çıkacak turunculacivertliler, 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmişti.



BURUK'UN İLK HEYECANI



Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley karşısına çıkan Başakşehir, tarihinde ilk kez Olympiakos'la karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk da bugün ayrı bir heyecan yaşayacak. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak 45 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da da ilk defa boy gösterecek. Rövanşı 13 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Moldovalı savunmacı Epureanu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.