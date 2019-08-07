07 Ağustos 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Yen şu komşu’yu

Yen şu komşu’yu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Başakşehir, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında ’u ağırlayacak. ’taki rövanş öncesinde avantaj arayan temsilcimizde Epureanu dışında eksik yok

UEFA 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, bugün 'u konuk ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Avrupa arenasındaki 19. maçına çıkacak turunculacivertliler, 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmişti.

BURUK'UN İLK HEYECANI

Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley karşısına çıkan Başakşehir, tarihinde ilk kez Olympiakos'la karşılaşacak. 'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan da bugün ayrı bir heyecan yaşayacak. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak 45 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da da ilk defa boy gösterecek. Rövanşı 'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Moldovalı savunmacı Epureanu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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