Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Peki Başakşehir - Olympiakosmaçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Başakşehir - Olympiakosmaçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos'u geçmesi halinde Play-off'ta Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Temsilcimiz bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

OLYMPIAKOS İLE İLK KEZ

Başakşehir ile Olympiakos tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Son 15 maçtır mağlup olmayan Yunan ekibi, 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Başakşehir ise son 15 maçında 6 beraberlik 5 mağlubiyet ve 4 galibiyet istatistiğine sahip.

AVRUPA'DA 19'UNCU RANDEVU

Turuncu-lacivertliler, Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa arenasındaki 19'uncu maçına çıkacak. Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Başakşehir, son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley karşısına çıkmıştı. Turuncu-lacivertliler Burnley'ye 0-0 ve 0-1'lık sonuçlarla elenmişti.

OKAN BURUK'UN İLK RESMİ MAÇI

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Medipol Başakşehir, bu yaz transfer döneminde 8 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Turuncu-lacivertlilerde yeni transferler Aziz Behich, Muhammed Demir, Furkan Soyalp, Azubuike Okechukwu, Carlos Ponck, Fredrik Gulbrandsen, Miguel Vieira ve Enzo Crivelli bu maçta görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Yunan ekibi Olympiakos ise geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena'nın yanı sıra Jose Sa ve Ruben Semedo ile kadrosuna takviyelerde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DE EPUREANU'NUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Turuncu-lacivertlilerde geçen sezon Mart ayından beri sakatlığı bulunan Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, bu maçta da forma giyemeyecek. 32 yaşındaki savunma oyuncusu dizindeki iltihap nedeniyle yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak kalıyor. Olympiakos'ta ise Yunan futbolcular Konstantinos Fortounis ve Lazaros Christodoulopoulos sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

VALBUENA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, Olympiakos forması ile yeniden Türkiye'ye gelmiş olacak. 34 yaşındaki futbolcu, bu yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe ile yollarını ayırmış ve bonservissiz olarak Yunan ekibine katılmıştı.

MUHTEMEL 11

Medipol Başakşehir'in Olympiakos karşısında sahaya, "Mert Günok, Junior Caicara, Carlos Ponck, Vieira, Aziz Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Robinho, Eljero Elia, Fredrik Gulbrandsen" 11'i ile çıkması bekleniyor.