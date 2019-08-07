Başakşehir - Olympiakos | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Yunan temsilcisi Olympiakos'u sahasında ağırlıyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadele ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başladı. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u evinde konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Olympiakos maçı 20:45'te başladı ve zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Robinho, Crivelli, Gulbrandsen
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Ruben Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Daniel Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA
Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.
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