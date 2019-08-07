07 Ağustos 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Olympiakos | CANLI

Başakşehir - Olympiakos | CANLI
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Yunan temsilcisi 'u sahasında ağırlıyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadele ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başladı. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi 'u evinde konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Olympiakos maçı 20:45'te başladı ve zorlu mücadele Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Başakşehir: , Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Robinho, Crivelli, Gulbrandsen

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Ruben Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Daniel Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero



RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

T​uruncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.​

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

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