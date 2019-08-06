06 Ağustos 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Olympiakos'un hocasından Başakşehir itirafı

Olympiakos'un hocasından Başakşehir itirafı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Medipol ile karşılaşacak olan 'ta teknik direktör ile futbolcu , maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'in güçlü bir takım olduğunu ifade eden Martins, "Sonucun tek maçta belli olmayacağını düşünüyorum. Kuvvetli iki takımın eşleşmesinde bir üst tura yükselen takım ikinci maçta son düdük çaldıktan sonra belli olacak" şeklinde konuştu.

"KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEMELİYİZ"
Takım olarak en iyi oyunlarını sahada göstermek istediklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Bizim iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Hatasız oynamamız gerekiyor. Rakibimizin çok iyi bir ekip olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR, VIKTORIA PLZEN'DEN DAHA GÜÇLÜ BİR EKİP"
Başakşehir'in çok daha güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan , "Kendimizi hazır hissediyoruz. ve Başakşehir birbirine benziyor ama Başakşehir çok daha güçlü bir ekip. En iyi sonucu elde etmek için her iki ekip de mücadele edecek" dedi.

Geçtiğimiz sezonu formasıyla tamamlayan 'dan Medipol Başakşehir hakkında bilgi aldığını ifade eden teknik adam, "Bir ön görüşme yaptık, bilgiler aldık ama futbolcumuzun söyledikleri doğrultusunda sahaya çıkmayacağız. Rakibi tanıyoruz, onları izledik. Gerekeni yapmak için sahada olacağız" açıklamasında bulundu.

DANIEL PODENCE: ÇOK HAZIRIZ
Bu eşleşmeye iyi hazırlandıklarını vurgulayan ise, "Bu bizim 3'üncü maçımız. Çok hazırız. İyi bir sonuçla buradan ayrılmayı hedefliyoruz. Biz kendi oyunumuza bakmalıyız. Başakşehir iyi bir ekip, onları izledik. Geçen sene aldıkları sonuçlarda bu anlamda herşeyi açıklıyor" şeklinde konuştu.

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