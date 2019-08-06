Olympiakos'un hocasından Başakşehir itirafı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins ile futbolcu Daniel Podence, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu ifade eden Martins, "Sonucun tek maçta belli olmayacağını düşünüyorum. Kuvvetli iki takımın eşleşmesinde bir üst tura yükselen takım ikinci maçta son düdük çaldıktan sonra belli olacak" şeklinde konuştu.



"KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEMELİYİZ"

Takım olarak en iyi oyunlarını sahada göstermek istediklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Bizim iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Hatasız oynamamız gerekiyor. Rakibimizin çok iyi bir ekip olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR, VIKTORIA PLZEN'DEN DAHA GÜÇLÜ BİR EKİP"

Başakşehir'in çok daha güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Pedro Martins, "Kendimizi hazır hissediyoruz. Viktoria Plzen ve Başakşehir birbirine benziyor ama Başakşehir çok daha güçlü bir ekip. En iyi sonucu elde etmek için her iki ekip de mücadele edecek" dedi.



Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlayan Mathieu Valbuena'dan Medipol Başakşehir hakkında bilgi aldığını ifade eden teknik adam, "Bir ön görüşme yaptık, bilgiler aldık ama futbolcumuzun söyledikleri doğrultusunda sahaya çıkmayacağız. Rakibi tanıyoruz, onları izledik. Gerekeni yapmak için sahada olacağız" açıklamasında bulundu.



DANIEL PODENCE: ÇOK HAZIRIZ

Bu eşleşmeye iyi hazırlandıklarını vurgulayan Daniel Podence ise, "Bu bizim 3'üncü maçımız. Çok hazırız. İyi bir sonuçla buradan ayrılmayı hedefliyoruz. Biz kendi oyunumuza bakmalıyız. Başakşehir iyi bir ekip, onları izledik. Geçen sene aldıkları sonuçlarda bu anlamda herşeyi açıklıyor" şeklinde konuştu.