03 Ağustos 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'e İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'e İsrailli hakem
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Başakşehir'in, 3. 'nda ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

'in, 3. 'nda sahasında ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
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