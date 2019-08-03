03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Medipol Başakşehir'e İsrailli hakem
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.
Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
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