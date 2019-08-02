02 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Medipol Başakşehir Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerin ardından pas ve dar alan çalışması yapıldı.
Alexandru Epureanu çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"