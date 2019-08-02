02 Ağustos 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 02.08.2019

, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi ile 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerin ardından pas ve dar alan çalışması yapıldı.

çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.

Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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