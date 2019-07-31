31 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den golsüz prova

Başakşehir'den golsüz prova
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta temsilcisi ile 0-0 berabere kaldı.

'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadyumu'ndaki karşılaşmaya , , Junior Caicara, Aziz Eraltay, , Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli 11'iyle başladı.

ise Barkas, Paulinho, Vranjes, Chygrynskiy, Lopes, Simoes, Simao, Verde, Geraldes, Mantalos ve Klonaridis 11'iyle sahada yer aldı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Medipol Başakşehir, Robinho, İrfan Can ve Visca ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.

Ev sahibi AEK de golcüsü Klonaridis ile iki net fırsatı kaçırdı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte ilk değişiklik 46'ncı dakikada Robinho'nun yerini Mossoro'ya bırakmasıyla geldi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında etkili olan Medipol Başakşehir'in atakları sonuç vermedi.

Pozisyon açısından kısır geçen ikinci yarıda iki ekibin karşılıklı baskısı sonuç vermeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir'de sahada 90 dakika mücadele eden tek oyuncu ise kaleci Mert Günok oldu.



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Miguel Vieira Başakşehir'de Miguel Vieira Başakşehir'de
Başakşehir'in rakibi Olympiakos Başakşehir'in rakibi Olympiakos
Miguel Vieira Başakşehir'de Miguel Vieira Başakşehir'de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör