30 Temmuz 2019, Salı
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Miguel Vieira Medipol Başakşehir'de
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Medipol Başakşehir, İspanya 2'nci Lig ekiplerinden CD Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, 28 yaşındaki Portekizli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü'nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Miguel Vieira'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
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