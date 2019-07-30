30 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Miguel Vieira Medipol Başakşehir'de

Miguel Vieira Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 30.07.2019

, 2'nci Lig ekiplerinden CD Lugo forması giyen 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, 28 yaşındaki Portekizli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Luis Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü'nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Miguel Vieira'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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