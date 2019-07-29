30 Temmuz 2019, Salı
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Başakşehir Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Carlos Ponck Başakşehir'de
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019
Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Carlos Ponck le 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Defans oyuncusunun imza törenine yönetici Mustafa Eröğüt de katıldı.
Başakşehir, Ponck transferini bu video ile duyurdu:
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