30 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Carlos Ponck Başakşehir'de

Carlos Ponck Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kulübü, Portekizli futbolcu le 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Defans oyuncusunun imza törenine yönetici Mustafa Eröğüt de katıldı.

Başakşehir, Ponck transferini bu video ile duyurdu:

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