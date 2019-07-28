28 Temmuz 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyor

Başakşehir'de golcü bolluğu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 Giriş Tarihi: 28.07.2019

Son olarak kadrosuna 'yi katan Medipol 'de bu oyuncuyla birlikte takımdaki santrfor sayısı da 5'e çıkmış oldu.

Özellikle şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan takımların sıkıntı yaşadığı forvet hattında turuncu-lacivertlilerin eli oldukça güçlü.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına devam eden Medipol 'de bir yandan da hareketliliği yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, , , Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu'yu katan turuncu-lacivertlilerde ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle savunma hattı için birkaç oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hücumda bolluk var
Başakşehir'de şimdiye kadar transferi gerçekleşen 6 ismin 3'ü santrfor bölgesinde görev yapıyor. Mevcut kadrodaki oyuncuları da bunlara eklediğimizde turuncu-lacivertlilerde forvet mevkinde tam 5 futbolcu bulunuyor. Gulbrandsen, , , Muhammet Demir ve Enzo Crivelli Başakşehir'in gol ayakları olacak.
Ayrıca teknik heyet ve yönetim, gelecek teklifler doğrultusunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da Mevlüt'ü kiralama yoluna gidebilir.

Rakiplerine karşı avantajlı
Medipol Başakşehir, hücumda elinde bulundurduğu oyuncularla şampiyonluk yolundaki güçlü rakipleri , ve 'a karşı da sayısal olarak avantajlı konumda. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın elinde santrfor olarak Diagne ve Mitroglou bulunurken, Beşiktaş da ise ile genç futbolcular Güven Yalçın ve Umut Nayir siyah-beyazlıların forvet hattını oluşturuyor. Fenerbahçe de Frey'in yanına Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muriqi'yi katarak bu bölgede elini güçlendirdi.
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