23 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de ayrılık

Medipol Başakşehir'de ayrılık
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 23.07.2019

, tecrübeli futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlıktan dolayı geçen sezon resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

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