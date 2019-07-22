M. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlendi. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Plzen - Olympiakos galibi oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
LİG YOLU EŞLEŞMELERİ
Başakşehir - Viktoria Plzen / Olympiakos
Krasnodar - Porto
Club Brugge - Dinamo Kiev
Basel / PSV - LASK Linz
ŞAMPİYONLAR YOLU EŞLEŞMELERİ
PAOK - Ajax
Cluj / Maccabi - Celtic / Nomme Kalju
Sutjeska / Apoel - Dundalk / Qarabag
Saburtalo / Dinamo - Ferançvaroş / Valletta
Kızıl Yıldız / Helsinki - New Saints / Kopenhag
Maribor / AIK - Bate Borisov / Rosenborg
108 YILLIK ÇEK EMEĞİ: VIKTORIA PLZEN
Çekya'nın Viktoria Plzen takımı 1911 yılında ülkenin devlet demiryollarının bünyesinden doğdu. En önemli başarılarını 2000'li yıllarda yaşayan kulüp, 2010-11 sezonunda Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Çekya'da 1-1 biten maçın ardından İnönü Stadı'nda 9 kişi kaldıkları maçta siyah-beyazlılara 3-0 yenilerek kupaya veda etmişlerdi. Viktoria Plzen güncel olarak ligde 2. sırada yer alıyor.
YUNAN LİGİNİN EN BAŞARILISI: OLYMPIAKOS
Yunanistan Ligi'nin en başarılı takımı olarak göze çarpan Olympiakos, maçlarını 33.000 kişilik Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor. Olympiakos'un geçmişine baktığımızda tarihinde Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası'nda birer çeyrek final bulunuyor. 2003 yılında Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olympiakos evinde 3-0 kazanıp İstanbul'da temsilcimize 1-0'lık skorla boyun eğmişti.? Olympiakos geride bıraktığımız sezonu ligde 2. sırada tamamlamıştı.
ŞAMPİYONLAR YOLU NEDİR?
Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonları yer alacak. Lig Yolu'nda ise UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri yer alacak.Şampiyonlar Yolu torbasında yer alan takımlar birbirleriyle eşleşecekler, Lig Yolu torbasında yer alan takımlar da birbirleriyle eşleşecekler. UEFA, bu yöntemle, ülkeler sıralamasında üst konumda yer almayan ülkelerin takımlarının grup aşamasına ön elemede büyük rakiplerle oynamadan katılabilmesini hedefliyor. Bu yöntem, halihazırdaki kura formatında da kullanılıyordu.
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