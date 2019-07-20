20 Temmuz 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.07.2019

ekiplerinden 'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.

Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.

kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.

Dört hazırlık maçı

Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.

Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.



Kaynak: AA
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