Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.
Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.
Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.
Dört hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"