17 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu

Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Medipol , sezonun 3'üncü hazırlık karşılaşmasında ekiplerinden 'a 5-1 mağlup oldu. Başakşehir'in tek golünü kaydetti.

'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarına devam eden , hazırlık karşılaşmasında ile karşılaştı.

Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Mert, Caiçara, Clichy, Aziz Behich, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Robinho, ve ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısını Alman ekibi, 3-1 önde kapattı. 2'nci yarıda iki gol daha bulan Borussia Mönchengladbach maçı 5-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise Mevlüt Erdinç'ten geldi.

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