Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
Medipol Başakşehir, sezonun 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu. Başakşehir'in tek golünü Mevlüt Erdinç kaydetti.
Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarına devam eden Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.
Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Mert, Caiçara, Clichy, Aziz Behich, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Robinho, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmasının ilk yarısını Alman ekibi, 3-1 önde kapattı. 2'nci yarıda iki gol daha bulan Borussia Mönchengladbach maçı 5-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise Mevlüt Erdinç'ten geldi.
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