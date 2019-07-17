17 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 17.07.2019

, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan oyuncular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.



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