Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan oyuncular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.