16 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Mehmet Topal Başakşehir yolunda

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019

'in başarılı orta sahası için 'nin ısrarı sürüyor. 31 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak isteyen turuncu-lacivertliler, olası bir durumunda ise buradaki boşluğu ile doldurmayı düşünüyor. Mukavelesi elinde olan tecrübeli futbolcuya teknik heyet ve yönetimden onay çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 'de yönetim ve teknik ekip, bir yandan da kadro planlaması üstünde çalışıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, , , Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu'yu renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin mevcut kadrosunda yer alan oyunculara da büyük ilgi var.

Fenerbahçe'nin Mahmut ısrarı sürüyor

Hem Başakşehir'de hem de A 'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken için 'nin ısrarı sürüyor. Turuncu-lacivertliler, her ne kadar tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak istemese de 4-5 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli belirledi. Kulüp, sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da olası bir transferde Mahmut'un yerini kiminle dolduracağının hesaplarını yapıyor.

İlk aday Topal

Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in takımdan ayrılması halinde düşünülen ilk isim ise . Mukavelesi elinde olan 33 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis bedelinin ödenmeyecek olması da avantaj olarak görülüyor. Başakşehir teknik heyeti ve yönetim, Topal'ın tecrübesi de göz önüne alındığında orta sahada oluşabilecek boşluğu rahatlıkla doldurabileceği konusunda hemfikir. Ayrıca bu için futbolcunun menajeri ile de ilk temaslar kurulduğu öğrenildi.

"Fenerbahçe Mahmut ve İrfan'ı istiyor"

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