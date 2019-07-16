Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor

Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu vize sorunu nedeniyle çalışmalarını İstanbul'da bireysel olarak sürdürüyordu.

Vize sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg'daki kampa bu akşam dahil olacak.

Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah'ın ise takımla çalışmalara İstanbul'da katılacağı belirtildi.