16 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam Avusturya kampına katılacak.
Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu vize sorunu nedeniyle çalışmalarını İstanbul'da bireysel olarak sürdürüyordu.
Vize sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg'daki kampa bu akşam dahil olacak.
Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah'ın ise takımla çalışmalara İstanbul'da katılacağı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"