16 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor

Başakşehir Azubuike'ye kavuşuyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 16.07.2019

ekiplerinden 'de yeni transfer Okechukwu Azubuike bu akşam kampına katılacak.

Altı gün önce, 1 yıl kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı orta saha oyuncusu sorunu nedeniyle çalışmalarını 'da bireysel olarak sürdürüyordu.

Vize sorunu giderilen Azubuike, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Salzburg'daki kampa bu akşam dahil olacak.

Nijeryalı oyuncu, yarın sabah turuncu-lacivertli takım ile ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah'ın ise takımla çalışmalara İstanbul'da katılacağı belirtildi.

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