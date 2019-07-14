14 Temmuz 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.07.2019

ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 7. gününde teknik direktör yönetimindeki sabah antrenmanı, bu akşam Ajax ile oynanacak hazırlık maçı nedeniyle kısa sürdü.

Yaklaşık 45 dakika süren idman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike katılmadı.

ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Rakip Ajax

, kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam TSİ 19.00'da temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Mücadele TSU Bramberg Stadı'nda oynanacak.

ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenmişti.



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