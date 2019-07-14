15 Temmuz 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de çifte üzüntü

Medipol Başakşehir'de çifte üzüntü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 15.07.2019

, kampındaki ikinci hazırlık maçında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

ve Ajax, Salzburg yakınlarındaki TSU Bramberg Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hollanda ekibi maçta 28. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçti. Maçın 71. dakikasında, sonradan oyuna dahil edilen Ekkelenkamp'ın şutunda kaleci 'un çıkarmaya çalıştığı top üst direğe çarptıktan sonra karşılaşmanın hakemi topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Ajax mücadelede 2-0 üstünlük yakaladı. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 76. dakikada attı.

Turuncu-lacivertli takımın 73. dakikada ile bir şutu da üst direkten döndü.

Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, , , Elia, Robinho, ve Gulbrandsen ilk 11'iyle başladı.

Ajax ise Varela, Veltman, Schuurs, Blind, Dest, Eiting, Marin, Van de Beek, Tadic, Promes ve Dolberg ilk 11'iyle sahada yer aldı.

YENİ GULBRANDSEN SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen, mücadelenin 17. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Bir pozisyonda ayağı kayan ve sol kasığında ağrı hisseden Gulbrandsen yerini Edin Visca'ya bıraktı.

İKİNCİ YARI ÖNCESİ 5 DEĞİŞİKLİK

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 5 oyuncu değişti. Gökhan İnler, Demba Ba, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Elia kenara gelirken , Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve oyuna dahil oldu.

Teknik direktör ilerleyen dakikalarda , Uğur Uçar, , Stefano Napoleoni ve 'a da şans verdi.

'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Saha etrafında Avusturyalı, Hollandalı ve Türk taraftarlar karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.

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