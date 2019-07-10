10 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Arda Turan takımla çalıştı

Başakşehir'de Arda Turan takımla çalıştı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Medipol , 'nın Salzburg şehrindeki kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın 3'üncü gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda taktik çalışma yapıldı.

İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah antrenmana katılmadı. idmanın tamamında takımla yer alırken, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30'da bir antrenman gerçekleştirecek. 18.00'de ise kamptaki ilk hazırlık maçında USK Anif ile karşılaşacak.

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