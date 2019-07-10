10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Başakşehir'de Arda Turan takımla çalıştı
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kampın 3'üncü gününde akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlandı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda taktik çalışma yapıldı.
İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah antrenmana katılmadı. Arda Turan idmanın tamamında takımla yer alırken, Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30'da bir antrenman gerçekleştirecek. 18.00'de ise kamptaki ilk hazırlık maçında USK Anif ile karşılaşacak.
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