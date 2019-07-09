09 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir beklemede

Başakşehir beklemede
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, 1 yıllık kiralık anlaştığı Azubuike’yi bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor.

Turuncu lacivertliler, teknik direktör 'un raporu doğrultusunda yine geçen sezon Rizespor'da kiralık olarak oynayan Portolu stoper Awaziem'i de renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.
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