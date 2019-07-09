09 Temmuz 2019, Salı
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Başakşehir beklemede
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Başakşehir, 1 yıllık kiralık anlaştığı Azubuike’yi bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor.
Turuncu lacivertliler, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yine geçen sezon Rizespor'da kiralık olarak oynayan Portolu stoper Awaziem'i de renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.
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