06 Temmuz 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Medipol , 'de hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, , Joseph Attamah, Edin Vişça ve antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Medipol , hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü 'nın Salzburg kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.

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