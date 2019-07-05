05 Temmuz 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 05.07.2019

ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından dar ve geniş alan organizasyonları üzerinde durulduğu belirtildi.

Antrenmana izinli olan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, , Joseph Attamah, Edin Visca ve 'ın katılmadığı aktarıldı. Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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