04 Temmuz 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den Azubuike için kiralık hamlesi

Transferde anlaşma tamam! Kiralık geliyor...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 Giriş Tarihi: 04.07.2019

, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kiralama konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre 22 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.

Bu akşam 'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Azubuike, 'in Fredrik Gulbrandsen, , ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak.

Nijeryalı futbolcu 'de daha önce ve formasını giymişti.

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