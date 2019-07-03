03 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Azubuike transferinde anlaşma sağlandı!

Azubuike transferinde anlaşma sağlandı!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.07.2019

 ve 'ın da  listesinde olduğu iddia edilen 'un başarılı futbolcusu Azubuike transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu,  ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ve 'ın da listesinde olduğu iddia edilen Azubuike transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu, ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Başakşehir teknik direktörü , Azubuike ile ilgililerinin olduğunu doğrulamış ve beğendiği bir futbolcu olduğunu söylemişti. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Okechukwu Azubuike geçtiğimiz sezon forması ile 14 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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