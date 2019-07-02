02 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

Başakşehir'den forvete takviye
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019

Medipol , geçtiğimiz sezon Sivasspor’da forma giyen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertliler, bonservisi elinde bulunan 'i renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından transferi duyuran İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki golcü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

, Demir transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Son iki sezonu 'da geçiren Muhammet Demir, geçen sene ligde 22 maçta forma giyip 4 gol 1 de asistlik performans sergilemişti.

Turuncu-lacivertliler, Muhammet Demir transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. İşte o video:

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