02 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını, takımın yeni teknik direktörü yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada yapılan maçla tamamlandı. Yeni transferler Aziz Behich, , , Alican Özfesli, Cemali Sertel ve Fredrik Gulbrandsen de antrenmanda yer alırken, hafif sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Alexandru Epureanu takımdan ayrı çalıştı. Sezon sonu milli takım kamplarına giden oyuncular da antrenmana katılmazken, kaleci Volkan Babacan'ın da izinli olduğu öğrenildi.

Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Turuncu-lacivertli takım yurt dışı kamp etabını 8-20 Temmuz tarihleri arasında Salzburg'da yapacak.

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