27 Haziran 2019, Perşembe
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Furkan Soyalp Başakşehir'de
Giriş Tarihi: 27.06.2019
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna katıyor.
Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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