27 Haziran 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Furkan Soyalp Başakşehir'de

Furkan Soyalp Başakşehir'de
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Medipol , 'dan 'i kadrosuna katıyor.

Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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