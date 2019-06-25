25 Haziran 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

SON DAKİKA l Fredrik Gulbrandsen Medipol Başakşehir'de

Başakşehir'den sürpriz transfer!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019

Başakşehir, Salzburg forması giyen Norveçli forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Transfer için son detayların görüşüldüğü Gulbrandsen'le 3 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı bildirildi.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.

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