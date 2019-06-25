25 Haziran 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu

Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonu kombine kartları satışa çıktı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, satışa sunulan kombine kartların fiyatlarının 300 ile 800 lira arasında değiştiği belirtildi.

Kombine kart satışlarında, geçen sezon turuncu-lacivertli takımın 10 ve üzeri maçına giden taraftarlar ile öğrencilere yüzde 50, 5-9 maçında tribünde yer alan taraftarlar ile kamu çalışanlarına ise yüzde 30 indirim yapılacağı aktarıldı.



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