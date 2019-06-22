22 Haziran 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Azubuike’ye Buruk talip

Azubuike’ye Buruk talip
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Medipol 'de teknik direktörlük görevine getirilen Okan Burukyönetime transfer için ilk isim olarak 'yi verdi.

'in yeni hocası , 'den eski öğrencisi 'nin ismini yönetime iletti. 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 'ın Pyramids takımıyla 2022'ye kadar kontratı var. Geçen sezon kiralık oynadığı Rize'de 14 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
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