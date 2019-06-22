22 Haziran 2019, Cumartesi
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Azubuike’ye Buruk talip
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Okan Burukyönetime transfer için ilk isim olarak Azubuike'yi verdi.
Başakşehir'in yeni hocası Okan Buruk, Rize'den eski öğrencisi Azubuike'nin ismini yönetime iletti. 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Mısır'ın Pyramids takımıyla 2022'ye kadar kontratı var. Geçen sezon kiralık oynadığı Rize'de 14 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
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