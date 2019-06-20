20 Haziran 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov'a veda

Başakşehir'de yaprak dökümü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 Giriş Tarihi: 20.06.2019

Turuncu lacivertli ekipte ve Riad Bajic'ten sonra iki isim için daha veda paylaşımı yapıldı.

'de yaprak dökümü yaşanıyor... Riad Bajic ve 'dan sonra, sözleşmesi sona eren ve Fedor Kudriashov için de veda mesajı yayınlandı..

Resmi twitter hesabından arka arkaya ayrılık mesajları yayınlayan Medipol Başakşehir kulübü şu paylaşımları yaptı:



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir'den Adebayor'a veda Başakşehir'den Adebayor'a veda
Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık... Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...
Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık... Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör