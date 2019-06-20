Başakşehir'den Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov'a veda

Turuncu lacivertli ekipte Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic'ten sonra iki isim için daha veda paylaşımı yapıldı.

Medipol Başakşehir'de yaprak dökümü yaşanıyor... Riad Bajic ve Emmanuel Adebayor'dan sonra, sözleşmesi sona eren Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov için de veda mesajı yayınlandı..

Resmi twitter hesabından arka arkaya ayrılık mesajları yayınlayan Medipol Başakşehir kulübü şu paylaşımları yaptı:







